Arcella, ordinanza di Giordani anti-degrado

di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Si allarga il perimetro entro il quale pubblici esercizi ma anche negozi e attività artigianali devono rispettare un orario preciso, che può essere ristretto sotto sanzioni. Una delle regole riguarda l’obbligo di dotarsi di un addetto all’assistenza alla clientela come i bar del centro sottoposti alla “patente a punti”. Ieri il sindaco Giordani ha firmato una nuova ordinanza che non solo conferma i termini di quella sperimentale di ottobre che doveva durare sei mesi ma prevede il suo impiego anche tutto l’asse di via Annibale da Bassano e la parte iniziale delle vie immediatamente laterali, da via Santissima Trinità a via Bernina, da via Menotti a via Ticino e via Zara.