Il vescovo Cipolla: «Dio ama l'Arcella, quartiere dell'integrazione»

di Ines Thomas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Una comunità solidale, unita, festosa ha partecipato, ieri pomeriggio, alla Marcia della Pace dal titolo “Fatti di pace”: molte persone si sono ritrovate, in Piazzale Stazione per marciare contro le barriere sociali, economiche, culturali e religiose. La manifestazione si è aperta a suon di musica, quella del gruppo Rinascita, formato da richiedenti asilo. Sotto il palco, sventolavano le bandiere della Pace, tenute in alto da tanti giovani, che erano presenti per manifestare la loro solidarietà e vicinanza a chi soffre: «La pace - ha esordito il vicesindaco Arturo Lorenzoni - non è calata dall’alto ma va costruita ogni giorno, tutti insieme».