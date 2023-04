PADOVA - Anno dopo anno Padova invecchia sempre di più. A confermare una tendenza più che consolidata almeno da vent’anni c’è l’indice di vecchiaia rilevato in città dal Settore statistica del Comune. Per indice di vecchiaia s’intende il rapporto tra la popolazione con 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 15 anni (per 100). Questo indice esprime il grado di invecchiamento della popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovani.



I NUMERI

Stando ai dati disponibili (i più aggiornati sono quelli del 2021), l’indice del 2018 era 218,10, nel 2019 era 223,21, nel 2020 è passato a 230,03 e nel 2021 a 235,37. Un indice che si rivela piuttosto interessante anche per capire in quali quartieri la presenza degli over 65 sia più significativa. Da questo punto di vista si può dire che il quartiere più anziano è, senza ombra di dubbio, il centro storico, con un indice di 324,53, mentre il più giovane è il 6 Ovest (Brusegana-Chiesanuova) con 191,88. Abbastanza giovane anche il Quartiere 2-Arcella: 198,70. Gli altri quattro quartieri cittadini sono tutti sopra quota 230.

L’età media dei padovani è 47,39 anni (in centro è di 49,31, mentre a Montà e Ponterotto è di 45,48). Un fenomeno che, appunto, arriva da lontano, stando almeno ai dati elaborati dal Settore statistica. Tra il 2010 e il 2019 infatti la popolazione totale residente ha avuto un decremento del -1,34%, mentre la popolazione oltre i 65 anni è cresciuta nello stesso periodo del 6,92% e in particolare quella ultraottantenne del +17,27%. Rispetto al totale dei residenti, la percentuale di popolazione over 65 è passata dal 24% al 26,02% del totale (la media italiana è 23%) e quella degli over 80 rappresenta una quota che va dal 7,82 al 9,29%. Nella componente ultraottantenne della popolazione, la parte femminile prevale in netta misura in valore assoluto e nelle diverse classi d’età. Il leggero incremento del rapporto tra i sessi, che passa da 47,54 a 54,10, indica che tale divario comincia lentamente a smorzarsi.

Quasi il 30% degli ultraottantenni risiede a Padova dalla nascita, mentre il 70% circa è iscritto in anagrafe per immigrazione da altro comune. Per gli ultraottantenni immigrati a Padova, la provenienza più frequente è quella da Comuni esterni alla cintura (quasi il 36% dei casi), seguita da altre regioni italiane (26,88%) e, solo al terzo posto, dai comuni limitrofi a Padova (24,34%). Il 91% degli ultraottantenni risiede in famiglia e solo il 9% in convivenza (in strutture residenziali per anziani). Si osserva comunque che, al crescere dell’età, la percentuale dei residenti in convivenza aumenta progressivamente, dal 5% nella classe 80-84 anni, fino a quasi il 24% tra i 95 e i 99 anni. Per i centenari, la metà di essi risiede in casa di riposo.



LE INIZIATIVE

Anche a fronte di questi numeri, il Comune ormai da tempo ha messo in campo una serie di servizi in favore degli over 65. L’ufficio Attività creative terza età del settore Servizi sociali, per esempio, in un’ottica di promozione della salute, prevenzione e sostegno individuale, mette a disposizione dei cittadini e delle cittadine un servizio di ascolto psicologico gratuito. Durante tutto l’anno, invece, vengono proposti agli anziani attività motorie, le iniziative dei Centri socio-culturali di quartiere e, durante la stagione estiva, i soggiorni climatici. Palazzo Moroni infine mette a disposizione tutta una serie di sevizi per agevolare gli anziani e i loro familiari nell’accesso ai centri diurni e alle case di riposo.

In questo ambito domani alle 17 viene organizzato, alla sala polivalente del Quartiere 4 in via Guasti 12/c, l’incontro “Le fragilità e le risorse dell’anziano”. Aperto a tutti, sarà l’occasione per parlare di problemi, tutele e soluzioni a confronto su quali sono i campanelli d’allarme per capire che una persona anziana inizia ad aver bisogno di aiuto e dove si può trovare questo aiuto.