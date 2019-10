di Federica Cappellato

PADOVA - Un anziano di 85 anni scivola in casa. Non vuole dare da pensare ai parenti stretti, per qualche giorno fuori città, e chiama direttamente il suo medico di famiglia. Questo, anzichè andarlo a visitare, si fa descrivere i sintomi al telefono ed elabora una diagnosi a distanza prescrivendo un medicinale di uso comune. Più tardi la figlia scoprirà che l'uomo, Gerardo Viola, in quel ruzzolone si era fatto parecchio male, talmente tanto da richiedere il ricovero ospedaliero. La diagnosi, quella vera: frattura di omero e gomito. Ieri l'anziano è stato operato dall'équipe del professor Pietro Ruggieri, direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia dell'Azienda ospedaliera. La figlia di quell'anziano signore è Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica "Città della Speranza", colei cioè che sovrintende gli studi che vengono compiuti dagli oltre trecento ricercatori impegnati nella Torre alla Zip.