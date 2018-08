di Nicola Munaro

PADOVA - Adesso Eleonora sorride. Ieri la dietista le ha confermato che il suo Bmi (l’indice di massa corporea) è rientrato nei parametri giusti per fare sport. E così Eleonora può finalmente cercare una piscina, indossare cuffia e occhialini e lasciarsi alle spalle quel mostro chiamato anoressia. Lei, 18 anni di Feriole, con “la malattia” – come la chiama – ha dovuto conviverci per quattro anni in cui era arrivata a pesare 30 chili distribuiti su un corpo di un metro e sessantun centimetri.VIAGGIO ALL’INFERNO«Ero uno scheletro», racconta Eleonora Lischetti, senza tanti giri di parole. Che servono anche a poco per chi, come lei, vuole raccontare a tutti cos’ha vissuto. «Perché grazie alle cure dei medici, della mia famiglia e alla clinica Villa Margherita di Arcugnano, ne sono uscita. Adesso voglio vivere».