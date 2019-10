di Luca Ingegneri

ALTA PADOVANA Sono stati compagni di classe per un brevissimo periodo sui banchi di terza media di una scuola dell’Alta padovana. Lei, neppure tredicenne, si era invaghita di quel ragazzo più grande già incappato in un paio di bocciature. Tanto che al compimento del sedicesimo anno di età lui ha lasciato gli studi. I due sono però rimasti in contatto. Ed è a quel punto che è scattata la trappola. Lui le ha chiesto di inviargli via whatsapp alcune fotografie in mutandine e reggiseno.