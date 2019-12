Allagata la sede dell'acquedotto, come un fiume: ferito un tecnico

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Codalunga a Padova presso i locali dell’acquedotto per un copiosa perdita d’acqua che in breve tempo ha completamente invaso i locali: ferito un tecnico di una ditta esterna, che stava eseguendo dei lavori di manutenzione. L’uomo è riuscito autonomamente a venire fuori dai locali ed è stato poi soccorso dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto da Padova per operare in sicurezza ha fatto sganciare l’alimentazione della media tensione e in collaborazione con i tecnici dell’azienda è stata chiusa la valvola, che ha provocato l’enorme perdita d’acqua.

