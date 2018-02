di Lino Lava

PADOVA - Oltre novecento multe al giorno,. In un breve tratto di tangenziale, fuori dell’nel comune di. Dove. Ecco, nel breve tratto di “bretella” con il limite di 70 chilometri dal primo settembre è entrato in funzion, che non si ferma neanche un minuto al giorno. Ma adesso c’è unadel giudice di pace, Davide Piccinni, che ha accolto il ricorso (e non è l'unico) presentato da un automobilista contro il Comando di polizia locale di Albignasego prr una multa di 185 euro oltre ai sei punei patenteEbbene, l’automobilista, assistito dall’avvocato Filippo Lemmo, dello studio Rocca, ha contestato la contravvenzione e il giudice ha accolto il ricorso. Multa annullata e punti restituiti. «Ma altri cinque giudici di pace hanno confermato che stiamo eseguendo gli accertamenti a norma di legge - spiega il comandante dei vigili William Cremasco - e per questo hanno tutti respinto i ricorsi avanzati dagli automobilisti».