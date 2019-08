Negozio trasformato in albergo abusivo: 5 euro per una notte

di Marco Aldighieri

PADOVA Quel negozio di via Venezia al numero 59 doveva essere trasformato in una chiesa evangelica, invece è diventato un albergo abusivo per cittadini nigeriani. Alle spalle del Centro Giotto e a un passo da via Anelli, lo spazio da più di un anno ha ospitato decine di africani. Il costo per trascorrere una notte oscillava tra i cinque e i dieci euro. All’interno gli ospiti dell’hotel avevano a disposizione materassi, coperte, stufe per riscaldarsi, un frigorifero e alcune bombole del gas con tanto di fornelli per cucinare i pasti. La proprietaria dell’esercizio commerciale, una padovana, ignara di quanto stava accadendo all’interno della sua proprietà, non più tardi di una decina di giorni fa ha chiamato un paio di fabbri per cambiare le serrature e impedire di nuovo l’accesso ai nigeriani. La situazione di degrado è stata registrata dal comitato Stanga che, ieri nel tardo pomeriggio, ha segnalato il caso alla polizia locale.