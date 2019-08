di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Le aule universitarie dell’, i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico, il centro di ricerca di fisica nucleare. Tre luoghi in cui i verbi “studiare” e “sperimentare” sono all’ordine del giorno. Non è un caso se proprio qui, a, ha trovato terreno fertile anche una startup padovana che ha ideato uncapace di catturare l’attenzione di istituzioni e investitori. Massimo Motti, cinquantenne perito elettrotecnico, è infatti l’inventore delle piccolepensate per trasportare tre passeggeri (soprattutto persone con difficoltà motorie) aiutandole a coprire distanze brevi su percorsi prestabiliti. Lasi chiama(Smart ecomoving), è stata fondata nel 2016 e ha sede a Padova in via Berchet. Motti aveva illustrato pubblicamente la sua invenzione a marzo, dopo aver depositato un brevetto internazionale. Nelle ultime settimane ci sono stati importanti passi in avanti: il progetto è finito sulla scrivania del sindaco Danieletto, in autunno sarà presentato ufficialmente alla Regione ed entro la fine dell’anno verrà redatto lo studio di fattibilità. «Questo è il primo progetto in Italia di