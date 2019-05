di Elisa Fais

PADOVA - Corsa contro il tempo agli sportelli dell’Agenzia delle entrate di via Longhin nell’ultimo giorno di pace fiscale. Da venerdì scorso, 26 aprile, le sedi dell’azienda pubblica che riscuote i tributi sono state assalite da centinaia di persone che chiedono di rottamare le loro cartelle esattoriali, come prevede il Def approvato lo scorso anno dal governo. Secondo le stime, in Veneto sarebbero state presentate all'incirca 60 mila domande, di cui circa 50 mila per la rottamazione ter e 10 mila per il “saldo e stralcio”. La scadenza della sanatoria è stata fissata per ieri, per questo l’afflusso agli sportelli riscossione è stato massiccio. A Padova lunghe code si sono formate sin dalle prime ore del mattino. C’è chi ha aspettato oltre sei ore il proprio turno, tra dubbi e nervosismo.