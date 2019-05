​Affittano casa a stranieri irregolari. ​Stipati in 8, 300 euro al mese a testa

di Luisa Morbiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Aveva trasformato la casa dove risiedeva, un appartamento di un condominio di via Col Beretta 9 nel quartiere Savonarola, in un alloggio dove, chiedendo loroUnsgomberato l'altra notte dai militari del Norm che hanno denunciato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina E. R., 44 anni, italiano di origine kosovara. Nell'appartamento, risultato di proprietà della madre, il 44enne aveva fornito alloggio a 8 stranieri irregolari, 4 tunisini, 3 romeni e un algerino, dai quali si faceva consegnare ogni mese 300 euro. Dopo lo sgombero l'appartamento è stato posto sotto