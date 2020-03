PADOVA – In tempi di isolamento per coronavirus bisogna far da sé un po’ tutto. Anche la lettura dei contatori dell’acqua è stata sospesa, perciò ciascuno deve provvedere a monitorare i propri consumi. Per questo AcegasApsAmga invita tutti gli utenti a trasmettere le “autoletture” mediante i canali telefonici e digitali, «al fine di garantire l’emissione di bollette in linea con i consumi reali, evitando così successivi conguagli più elevati» spiega la multiutility.



FAR DA SE’ VIA WEB

Soprattutto per i cittadini meno giovani, forse, un lavoro un po’ complicato. Comunque l’azienda erogatrice ha messo a disposizione un portale, all’indirizzo web acegasapsamga-acqua.autolettura.eu al quale collegarsi per seguire poi le istruzioni di compilazione. Più facile forse usare la posta elettronica, inviando una mail con la foto del contatore a acegasapsamga@autolettura.eu



Poi rimangono disponibili gli usuali canali telefonici. Il call center risponde al numero 800 237 313 da rete fissa, 199 501 099 da rete mobile, da lunedì a venerdì e dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Si può anche inviare un sms al numero 342 411 2627 indicando, nell’ordine e senza spazi, il codice contratto, la lettera iniziale del servizio (A = acqua) e i numeri della lettura fatta sul contatore. Altri servizi online al sito www.acegasapsamga.it , mentre via email si può scrivere a info.pd@acegasapsamga.it (oppure info.ts@acegasapsamga.it per l’area di Trieste). I più tecnologici potranno scaricare l’App “L’acquologo” per il dispositivo mobile.



UTENZE IN DIFFICOLTA’

In situazioni di difficoltà è possibile richiedere, per le bollette acqua in scadenza, il rinvio dei termini di pagamento di 30 giorni o la rateizzazione del pagamento in 3 rate nei 3 mesi successivi. Per le bollette con importi superiori a 4.500 euro potranno essere richiesti piani di rateizzazione specifici. Per le bollette in scadenza dal 13 marzo fino al 30 aprile 2020 che saranno oggetto di rinvio della scadenza di 30 giorni o di rateizzazioni nei tre mesi successivi, AcegasApsAmga non applicherà alcun interesse passivo per il ritardato pagamento. Queste agevolazioni nei pagamenti, legate all’emergenza Covid-19, potranno essere richieste telefonando al Servizio Clienti 800 237 313 (da cellulare 199 501 099).



COME LEGGERE IL CONTATORE

Per trasmettere correttamente l’autolettura, avverte l’azienda, è importante fare attenzione alla tipologia di contatore che si ha in casa, perché i misuratori sono di due tipi.

Per il contatore con quadranti e lancette: tenere conto delle cifre indicate dalle sole lancette nere, tralasciando i quadranti rossi. Considerare la cifra minore tra le due più vicine indicate dalla posizione della lancetta in ogni quadrante.

Per il contatore con numeratore: tenere conto delle cifre nere, tralasciando i quadranti sottostanti.



GUIDA ALLA BOLLETTA

Nella sezione “Acqua” del sito internet di AcegasApsAmga si può scaricare la “Guida alla bolletta”, contenente tante utili informazioni, tra cui le spiegazioni per fare l’autolettura.



Nella guida sono disponibili pratiche informazioni per rendere inoltre la bolletta domestica più comoda, evitando di doversi recare in banche o alla posta per il pagamento. Scegliendo la domiciliazione bancaria – prosegue la nota di Acegas - il pagamento viene effettuato direttamente dalla banca dal proprio conto corrente. E’ inoltre possibile richiedere l’invio della bolletta direttamente via mail, ricevendola in modo istantaneo e completamente gratuito. Si possono anche chiedere l’attivazione della domiciliazione e l’invio della bolletta online telefonando al Servizio clienti 800 237 313 (da cellulare 199 501 099) o scrivendo agli indirizzi email più sopra ricordati. © RIPRODUZIONE RISERVATA