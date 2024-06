PADOVA - Che succede in città? Secondo i dati dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate i prezzi delle abitazioni negli ultimi dieci anni non solo non sono aumentati ma sono addirittura diminuiti. Lo studio è stato effettuato dall’associazione dei consumatori Adico sulla base delle quotazioni immobiliari semestrali dell’Agenzia che individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona Omi) di ciascun comune, un intervallo minimo e massimo, per unità di superficie in euro al metro quadrato, dei valori di mercato e di locazione, divisi per tipologia immobiliare e stato di conservazione.

La stessa Agenzia precisa che nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni Omi “non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli”. Ma sono pur sempre un valido punto di partenza.

IL DETTAGLIO

La fotografia che ne esce è molto chiara. Ormai un appartamento in uno stato di conservazione normale, ovvero medio basso, non fa più gola. Troppo alto il prezzo d’entrata e troppo altre le spese per sistemarlo. Questo determina il fatto che in quartieri più “vecchi” come Arcella, Guizza o Sacra Famiglia secondo l’Osservatorio il prezzo è diminuito più che in altre zone della città. Non va meglio nemmeno per le case singole anni 60-70, proposte a 430mila euro per 190 metri quadrati su due piani alla Madonna Pellegrina. Dopo qualche mese il prezzo è sceso a 410. Quello che “tira” è sempre il centro storico dove si raggiungono anche i 4.700 euro al metro. Che cosa fa gola dunque? Le case che sono tenute in un ottimo stato di conservazione. E allora si capisce che anche zone che venivano considerate poco appetibili come la stazione e la zona degli Scrovegni in verità lo sono diventate. E risultano allo stesso modo interessanti, quindi non calano di prezzo, nemmeno gli alloggi in zone satellite, come Altichiero e Ponte di Brenta. Mentre nei quartieri che un tempo erano considerati top come la Sacra Famiglia si buttano giù le case singole edificate negli anni ‘60 da primari e avvocati e al loro posto nascono appartamenti nuovi ma a prezzi superiori o comunque inavvicinabili per le giovani coppie.

L’ANALISI

«Secondo molte indagini – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – i valori reali delle case oggi al netto dell’inflazione sono sotto del 20% rispetto a 15 anni fa. Padova quindi non fa eccezione, ma la cosa che rileviamo per quanto riguarda la città è che la perdita di attrattività sta rendendo molto difficile vendere un appartamento, in particolare se vecchio e privo di parcheggio. Sappiamo che negli anni passati molte famiglie padovane soprattutto con figli, hanno deciso di trasferirsi nei paesi limitrofi, da Noventa ad Albignasego. Ora le difficoltà sono legate a una situazione di sicurezza e di degrado ancora diffuse in alcune zone, penso alla prima Arcella o a dietro la stazione. L’importante adesso è riqualificare le zone meno appetibili e rendere questa città più viva, sicura e ricca di opportunità».

IL MERCATO

Non va meglio per le compravendite. In base all’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sugli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle entrate il mercato immobiliare italiano frena ancora e chiude i primi tre mesi del 2024 con un calo dei volumi del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. È il risultato della combinazione di tassi ancora alti e di una prudenza generalizzata. Le città non capoluogo hanno registrato un ribasso più significativo rispetto ai capoluoghi, invertendo il trend del 2023: -8,2%.