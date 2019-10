A 90 anni violentata in casa di riposo dall'operatore: scappa dall'amica

di Marina Lucchin

PADOVA - Violentata a 90 anni in casa di riposo da un operatore sociosanitario che le aveva appena cambiato il pannolone. È la sconvolgente vicenda vissuta a fine agosto da un’ospite della Residenza Parco del Sole a Padova, dove l’anziana, all’epoca autosufficiente, si trovava da molti mesi. In lacrime e completamente fuori di sé per l’orrore e la vergogna provati, la donna ha raccontato tutto ai nipoti che erano andati a trovarla l’indomani. Terrorizzata e sconvolta dopo quello che le era successo, si era rifugiata nella stanza di un’amica. E lì l’avevano ritrovata i responsabili della struttura, che hanno quindi fatto scattare l’allarme.