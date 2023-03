Cittadella. Pacco sospetto lasciato di fronte a un salone: chiamati gli artificieri, transennata l'area

CITTADELLA - Questa mattina, 2 marzo, c'è stato un certo movimento per un pacco sospetto. Da ieri sera di fronte a un salone di parrucchieri in via Palladio sul marciapiede c'è un pacco che non è stato spostato, rivestito di carta nera. E oggi i commercianti vicini sono stati allertati i carabinieri che a loro volta hanno avvertito gli artificieri.

La zona è transennata per sicurezza. I negozi vicini continuano a lavorare normalmente.

+++ Notizia in aggiornamento +++