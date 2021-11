Piano d’urto per la chirurgia: turni potenziati in sala operatoria

PADOVA Accelera il recupero dell’attività chirurgica bloccata nei periodi peggiori della pandemia. L’obiettivo è arrivare, entro fine anno, ai livelli pre Covid. Per raggiungere il traguardo l’Azienda ospedaliera ha dato il via all’apertura straordinaria delle sale operatorie nei fine settimana. Ogni equipe chirurgica che gravita nelle 13 piastre operatorie di via Giustiniani e via Facciolati, da qui a dicembre, si mette a disposizione per garantire un turno settimanale in più. Secondo il piano messo a punto dalla direzione, saranno garantiti circa 60 interventi extra tra venerdì pomeriggio, sabato e domenica. Il dato rappresenta una stima: una seduta operatoria copre circa 12 ore e, a seconda della complessità, si va da un minimo di tre interventi a un massimo di dodici. «Da alcuni mesi stiamo lavorando con determinazione per continuare a recuperare le operazioni chirurgiche meno urgenti, che erano state differite a causa della pandemia –dichiara il direttore generale Giuseppe Dal Ben–. Abbiamo rivisto parte dell’organizzazione, per sfruttare le sale operatorie anche nei weekend: il mio ringraziamento va a medici, infermieri, sanitari e tecnici che stanno dando ogni energia per fornire un servizio eccellente, nonostante la pressione del Covid e la minoranza dei lavoratori della sanità che ha scelto di non vaccinarsi, facendo mancare il proprio apporto in questi momenti delicati».

APPROFONDIMENTI PADOVA Personale decimato dal Covid: carenza di infermieri, ne mancano... CHI FINISCE IN TERAPIA INTENSIVA? Covid, chi finisce in terapia intensiva? «Ogni milione di... IL RACCONTO Un giorno nella trincea della Rianimazione: «Qui non è...

L’AUMENTO DEI RICOVERI

Il rischio è che la corsa dell’attività chirurgica programmata venga presto fermata dalla nuova impennata dei ricoveri Covid. «Speriamo non peggiori la situazione –ammette il professor Stefano Merigliano, direttore della Chirurgia generale–. Se saremo costretti a dedicare reparti e rianimazioni a pazienti positivi, sarà dura proseguire. Stiamo cercando di ottimizzare i processi: da un lato con premi di produzione e incentivi per i nostri professionisti, dall’altro affidandoci a cooperative per tamponare le carenze. Per recuperare in fretta servono letti liberi e personale. Il più grande nodo da sciogliere rimane il reperimento di medici anestesisti». Nel 2019 in Azienda ospedaliera sono stati eseguiti 49.426 interventi chirurgici, nel 2020 si è scesi a 43.493: la contrazione è del 12%. Da gennaio a settembre 2021 si arriva già a quota 32mila interventi, con buone previsioni di crescita nell’ultimo periodo dell’anno.

LE SPECIALITÀ

Il piano straordinario abbraccia tutte le specialità chirurgiche: da chirurgia vascolare a urologia, da chirurgia epatobiliare a oculistica, da cardiochirurgia a emodinamica, da ostetricia a neurochirurgia. «Al di là del riconoscimento economico, le equipe chirurgiche lavorano oltre l’orario di servizio prima di tutto per senso del dovere –fa presente il direttore medico-ospedaliero, Tiziano Martello–. Il piano d’apertura straordinaria è iniziato questo fine settimana, ora proseguiremo utilizzando a pieno tutte le potenzialità. Stiamo facendo un grosso lavoro anche con gli anestesisti, grazie alla collaborazione con il dottor Ivo Tiberio e il professor Paolo Navalesi. Covid permettendo, organizzeremo una seduta operatoria settimanale in più per ogni gruppo, quindi circa 12 ore, con l’obiettivo di arrivare ai livelli del 2019. In questo momento la priorità va alla chirurgia minore». Grande la mole di attività da smaltire in Cardiologia, diretta dal professor Sabino Iliceto, dove nel periodo più critico dell’emergenza sono state sospese 500 prestazioni elettive. «Tra emodinamica ed elettrofisiologia confidiamo di erogare una decina di prestazioni ogni sabato –specifica Iliceto–. Serve però efficientare ulteriormente il sistema, perché oltre all’arretrato bisogna far fronte al crescente aumento di richieste. Da luglio a oggi, infatti, sono aumentati del 15% i ricoveri in emergenza e del 25% i ricoveri programmati. La medicina sta cambiando, serve una capacità produttiva maggiore. È un momento difficile. Da un lato cercheremo di smaltire il pregresso e dall’altro faremo in modo di non creare lista d’attesa per il nuovo». In media la Cardiologia gestisce 140 ricoveri programmati mensili, da luglio ad oggi si nota un aumento di almeno 30 richieste. «L’aumento riguarda anche gli accessi in emergenza dal pronto soccorso o i pazienti trasferiti da altri ospedali –precisa Iliceto–. Probabilmente si tratta di persone che si sono trascurate anche a causa della pandemia, e che si son sentite male».