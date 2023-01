Ospedaletto Euganeo. Maxi-incidente, scontro tra due camion e un'auto che finisce nel fossato

OSPEDALETTO EUGANEO - Traffico paralizzato a Ospedaletto per un incidente avvenuto poco dopo le 10 di giovedì mattina, 26 gennaio. Il sinistro ha coinvolto un'Audi A3 e due camion. Statale 10 completamente bloccata sia in direzione Este che verso Montagnana.

La dinamica è ancora al vaglio di carabinieri e polizia locale, ma sembra che l'incidente sia stato innescato da una manovra azzardata dell'auto, che ha sbandato e colpito in pieno la motrice di un trasporto eccezionale di materiale siderurgico. L'impatto ha fatto sbalzare il serbatoio di gasolio del mezzo che, dopo un volo di alcuni metri, ha colpito in pieno un altro camion porta-container. Fortunatamente non si è verificata alcuna perdita di carburante. La macchina è poi finita nel fossato laterale. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Este, i carabinieri, la polizia locale e il soccorso stradale. Il personale medico del Suem ha soccorso il conducente dell'Audi, portandolo in ospedale: le sue condizioni non sono tuttora note. Lunghe code si sono formate nell'immediatezza del sinistro.