PADOVA - Oltre 219 milioni di euro: a tanto ammontano i progetti previsti tra il 2022 e il 2025 nell’ultimo “Piano Investimenti” dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Il documento, condiviso con la Regione Veneto, riporta la lista di cantieri (suddivisi per ciascuna annata) già avviati o in via di autorizzazione e finanziamento. Il Piano è stato allegato alla delibera pubblicata i giorni scorsi, delibera che sancisce il raggiungimento dell’obiettivo regionale “Sviluppo valutazioni su pianificazione degli investimenti”. I risultati legati agli “Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle aziende e istituti del Sistema sanitario regionale” richiesti da Palazzo Balbi, contribuiscono alla valutazione annuale dei direttori della sanità, le cosiddette “pagelle” dei manager.

«Sono tanti gli investimenti legati al presente e al futuro dell’Azienda Ospedale Università di Padova - dichiara il direttore generale Giuseppe Dal Ben - dalla realizzazione della nuova Pediatria, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari edifici, fino ad arrivare alle attrezzature tecnologiche innovative e di altissimo livello. Il nostro ospedale, giorno dopo giorno, si conferma un polo d’eccellenza, in continua trasformazione e al passo con i tempi».

LA FOTOGRAFIA

Il Piano Investimenti nel 2022 fotografa spese edilizie per circa 23 milioni di euro. A seguire, il 2023 conta complessivamente 62 milioni di euro e tra le commesse rendicontate c’è la realizzazione di una Stroke Unit (dedicata al trattamento della fase acuta dell’ictus) presso la Clinica Neurologica, con un investimento di 800mila euro. I posti letto passeranno da quattro a otto e ci saranno anche ulteriori postazioni attrezzate per il monitoraggio neurofisiologico per i casi di epilessia, la stimolazione cerebrale per i casi di Parkinson e la terapia sub-intensiva. Poi sono inclusi i lavori della centrale operativa del Suem 118, che tra qualche settimana saranno completati. Non mancano poi ingenti investimenti per ristrutturazioni e messa a norma tra il Policlinico e l’area materno infantile per altri 20 milioni di euro. Di recente è stato inaugurato il nuovo centro di procreazione medicalmente assistita e nel 2023 è in corso di realizzazione anche l’annesso laboratorio di diagnosi preimpianto (Pgt) per oltre un milione di euro.

Nel 2024 sono inclusi altri lavori per oltre 48 milioni di euro, spicca la realizzazione della nuova Terapia intensiva al sesto piano del Policlinico e quella al primo piano del Pronto soccorso, oltre che l’installazione di nuovi tavoli operatori di ultima generazione. Infine nel 2025 si prospettano investimenti per 84 milioni di euro.

IL FUTURO

La riorganizzazione dell’infrastruttura ospedaliera padovana prosegue senza sosta.

«È in via di definizione il Masterplan per tutta l’area del Giustinianeo, il 22 febbraio c’è l’incontro con il Comitato multidisciplinare per analizzare gli aggiornamenti e le ipotesi di sviluppo dell’area - dice Dal Ben -. E, in particolare, capiremo a livello macroscopico come delineare l’area davanti alla nuova Pediatria. Altro obiettivo del 2023 è di arrivare alla progettazione definitiva del nuovo polo ospedaliero a Padova Est, intanto attendiamo per Pasqua la conclusione della fattibilità tecnico-economica. Se il lavoro ci soddisferà, proseguiremo con la progettazione definitiva ed esecutiva con lo stesso Studio. Altro capitolo importante è l’Hospice pediatrico, spero che la progettazione esecutiva sia finita entro l’anno. Non si possono non citare anche l’installazione della risonanza magnetica 7 Tesla da 15 milioni di euro e la realizzazione della torre polifunzionale da 73 milioni di euro. Non ultimo, quest’anno contiamo di affidare i lavori di realizzazione della nuova Anatomia Patologica».

La gara per l’Anatomia Patologica è stata aperta il 12 dicembre scorso e chiuderà il prossimo 21 febbraio. I tre piani, ricavati al Giustinianeo, ospiteranno laboratori e studi medici.