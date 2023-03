OrtoRomi, la cooperativa agricola padovana che sbarca su Tiktok. Non solo video divertenti ma anche i pareri della nutrizionista

BORGORICCO (PADOVA) - Prosegue a pieno ritmo il 2023 di OrtoRomi, che arricchisce la strategia di comunicazione digital con un nuovo strumento. La Cooperativa agricola, realtà primaria nel mercato ortofrutticolo italiano, ha infatti appena aperto il proprio canale TikTok.

Inizialmente dedicato ai giovanissimi e contraddistinto da contenuti estremamente virali e trend divertenti, oggi TikTok accoglie un’utenza ampia e trasversale, è popolato da video di diversa tipologia, anche di tono autorevole e sta acquisendo, giorno dopo giorno, un ruolo sempre più preponderante in chiave di business e marketing.



Partendo da questi insight, la strategia di OrtoRomi su TikTok punta su un approccio di brand awareness e di fidelizzazione al marchio, e prevede la realizzazione di contenuti di edutainment, che contemporaneamente intrattengano e informino. Il canale non ospiterà solo i video realizzati direttamente da OrtoRomi, ma anche quelli di– che spaziano dalle ricette ai consigli alimentari per chi pratica sport e fitness e tante idee pratiche per chi vive una vita dinamica in famiglia – con cui si mirerà ai diversi target di interesse. Per dare autorevolezza ai contenuti proseguirà la collaborazione con la biologa nutrizionista

«Siamo tra le prime realtà del settore ortofrutticolo ad approdare su TikTok – dichiara Martina Boromello, Responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – e siamo pronti a scoprire le opportunità che ci riserverà questa piattaforma giovane e in costante evoluzione e crescita: ora più che mai, è importante esplorare nuovi linguaggi e nuovi format per interagire con nuove audience».

Cosa è OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura.. Attualmente unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 49 Aziende Agricole italiane.