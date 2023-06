Movida molesta, a Padova scatta lo stop a strumenti musicali e casse per cellulari

PADOVA - Contro la movida molesta scatta a Padova lo stop agli amplificatori per gli smartphone e agli strumenti musicali. Ieri, 27 giugno, infatti il sindaco Sergio Giordani ha firmato un'ordinanza in cui si vieta l'utilizzo di sistemi di amplificazione e di strumenti musicali in tutta l'area del centro storico e al Portello dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Ordinanza che sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre.

«Purtroppo abbiamo riscontrato che i ragazzi che si danno appuntamento nelle piazze fanno largo uso di questi dispositivi e questo è incompatibile con il diritto al riposo dei residenti - spiega l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - per questo abbiamo deciso di dotarci di uno strumento che tuteli la quiete pubblica».

«Uno strumento - aggiunge assessore - che potrà essere utilizzato anche dagli street tutor che abbiamo ingaggiato per affrontare le problematiche legate alla movida in centro storico e al Portello».