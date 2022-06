Ordinanza di chiusura al bar Melody dopo la coltellata della settimana scorsa

CADONEGHE - Il questore ha firmato un'ordinanza di chiusura per 30 giorni del bar Melody di piazza della Repubblica a Cadoneghe. Il provvedimento è stato eseguito oggi, 23 giugno, dagli agenti della polizia locale. Nella tarda serata del 14 giugno si è verificata una rissa nel piazzale del locale. La situazione è degenerata quando il titolare cinese dell'esercizio commerciale ha inferto una coltellata ad uno dei litiganti.

Nel documento firmato dal questore, Antonio Sbordone, si evidenzia "la situazione lesiva dei profili generali di sicurezza” tali da imporre “il necessario intervento sanzionatorio dell’autorità per il ripristino delle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica per un ordinato vivere civile”. Da qui “la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità”. Soddisfatto il sindaco Marco Schiesaro: "Era però necessario intervenire per garantire la sicurezza e, aggiungo, la pace e la quiete, dei cittadini che risiedono in piazza della Repubblica e nelle vie limitrofe".