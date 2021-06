BAGNOLI DI SOPRA - Stanotte a Bagnoli di Sopra si è verificata un’esplosione che ha mandato in frantumi la vetrata di una macelleria "Patron Andrea" in Piazza Martiri d'Ungheria. A causare la deflagrazione un ordigno rudimentale lanciato poco prima dell'una di notte. Sul posto è giunto il comandante di Stazione e una paattuglia dei carabinieri per fare i rilievi, insieme a vigili del fuoco. Sconosciute al momento le cause del gesto.