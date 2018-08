© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Dopo le proteste dei cittadini padovani per alcune vaste zone della città abbandonate al degrado allo spaccio e alla criminalità, la polizia ha fatto scattare ieri 7 agosto una vasta operazione di controllo del territorio neiAll'operazione hanno preso parte. Preceduto da una ttività di "osservazione" da parte della Squadra mobile,Sono stati complessivamente identificati. Ben 28 di questi, soprattutto tunisini e nigeriani, sono stati condotti in Questura per controlli in materia di immigrazione. Alla fine per 10 stranieri (6 tunisini e 4 nigeriani) è scattata l'espulsione, che sarà effettiva:. Si tratta di extracomunitari con a carico precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio, tutti sbarcati in Italia approdando nelle coste siciliane. Uno di loro, un cittadino tunisino 30enne pluripregiudicato, ad agosto 2011, era stato tratto in arresto dalla locale Squadra di Mobile e poi condotto in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna 43enne. Altri 8 stranieri sono stati colpiti dal decreto di espulsione con Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.Per altri 3 stranieri con precedenti per spaccio è scattato il divieto di rimettere piede in provincia di Padova per tre anni. Di questi tre spacciatori, due sono cittadini nigeriani richiedenti asilo, con richiesta respinta ma ricorso in atto, e uno è un tunisino con regolare permesso di soggiorno, il quale aveva già il divieto di dimora in Padova ma lo violava tranquillamente.Sono stati arrestati due uomini:incatenata in una delle rastrelliera nei pressi di piazzetta Gasparotto e un. L’uomo era stato notato dagli agenti, fermi in via Valeri durante il controllo in atto, mentre sfrecciava a forte velocità a bordo di una Bmw 730 lungo via Trieste. Inseguito e bloccato in zona Facciolati, lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale estesa al mezzo, nel corso della quale gli agenti hanno trovato nascosto nell’abitacolo un involucro con 12 grammi di marjuana, mentre un ulteriore etto sempre di marjuana e un etto e mezzo circa di Hashish, sono stati trovati e sequestrati a seguito della perquisizione domiciliare effettuata dagli operatori.: un cittadino del Togo per possesso ingiustificato disorpreso con un “cric meccanico” del peso di 2 Kilogrammi e lungo 30 cm, poi sottoposto a sequestro, nascosto in uno zaino; un sudanese e un gambiano perchè inottemperanti a precedenti ordini del questore di abbandonare il territorio Nazionale; un tunisino 30enne sottoposto aglie un cittadino del Ghana trovato in possesso di documenti contraffatti.Durante i controlli, anche grazie all’impego del pastore tedesco antidroga Zeus dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati 250 g di marijuana.