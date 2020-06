PADOVA - Buttata a terra, presa a calci e pugni. Un'operatrice socio-sanitaria di una quarantina d'anni, dedita ai trasporti, è stata aggredita al varco del Monoblocco mentre era intenta a misurare la temperatura agli utenti in ingresso. Un collega è intervenuto, riuscendo a liberarla dalla violenza perpetrata senza motivo da un uomo di passaggio. La donna è ricorsa alle cure dei sanitari del vicino Pronto soccorso. Ma non è la prima aggressione, ingiustificata, che ha come vittima il personale sanitario. Il tutto è avvenuto ieri, 6 giugno, in Azienda ospedaliera, a metà mattina, sotto gli occhi di tutti.

«Prima li chiamavano "angeli"... evidentemente la gente, esasperata, se la prende con il primo che capita a tiro. E' successo quello che come Cgli, Cisl e Uil abbiamo denunciato dall’inizio della procedura di controllo temperatura ai varchi degli Ospedali. Una nostra collega, delegata sindacale, è stata aggredita - sottolineano Alessandra Stivali e Alfredo Sbucafratta (Cgil), Achille Pagliaro (Cisl), Luigi Spada (Uil) - ed è l’ultima di una lunga serie. Già il 23 aprile abbiamo richiesto all’amministrazione di intervenire per la sicurezza degli operatori nei reparti e nei servizi. Successivamente con l’apertura dei varchi per disposizione della Regione, abbiamo chiesto alla direzione dell’Azienda ospedaliera di gestire in modo strutturato questo servizio, essendo un luogo molto delicato, con tensioni e sovraffollamento, già in una situazione normale, ora con il Covid-19 ancora di più».

I confederali chiedono l’intervento dell’autorità prefettizia «per aiutare a gestire e risolvere una situazione di ordine pubblico, il personale sanitario è adibito a mansioni riguardanti la salute e non la sicurezza pubblica. L’Azienda ospedaliera sede centrale e il Sant’Antonio ricevono al giorno 15.000 persone, come può un persone sanitario già in sofferenza gestire una mole di lavoro così importante? Inoltre, ricordiamo che il personale adibito al controllo dei varchi è principalmente costituito da lavoratori con legge 104/92 e/o con limitazioni, come sindacato abbiamo evidenziato la criticità di questa scelta. Se il Covid-19 ci vedrà impegnati per lungo tempo, come la Direzione pensa di andare avanti così? Gli operatori saniari non possono fare i buttafuori. A nostro avviso bisogna potenziare il servizio in collaborazione con le forze dell’ordine, e prevedere una organizzazione strutturale con personale aggiuntivo e in rotazione, in quanto è un servizio molto delicato e impegnativo».

Cgil, Cisl e Uil Funzione pubblica se non riceveranno risposte adeguate a risolvere questa situazione già denunciata, metterà in campo azioni di mobilitazione. Ultimo aggiornamento: 09:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA