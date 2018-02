Pornografia minorile, arrestato operaio: anche la figlia nelle foto sul cellulare

PADOVA - Un operaio di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di pornografia minorile aggravata. Tra le foto trovate sul suo cellulare e ora all'esame degli investigatori anche alcune che riguardano la figlia di sei anni. La bambina, figlia di genitori separati, trascorreva col padre solo alcuni giorni alla settimana e si comportava in maniera aggressiva dopo averlo incontrato.



Avendo appreso che l'uomo era in possesso di materiale pedopornografico, i militari dell'Arma hanno ottenuto il via libera della Procura per perquisire la sua abitazione. Durante i controlli i carabinieri hanno trovato svariati supporti informatici e tre cellulari.

