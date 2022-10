PADOVA - Gli OneRepublic irromperanno domenica 30 ottobre a Padova: il celebre gruppo pop rock statunitense che ha venduto circa 16 milioni di copie nel mondo salirà alle 21.30 sul palco della Kioene Arena per la nuova data da tutto esaurito del loro “Never ending summer tour”, riprogrammata da Live Nation dal 3 maggio a causa di una laringite del cantante (i tagliandi acquistati in precedenza rimangono validi). Il popolare frontman Ryan Tedder (voce, pianoforte, chitarra ritmica, percussioni) sarà accompagnato da Zach Filkins (chitarra, viola), Drew Brown (chitarra ritmica, pianoforte, percussioni), Brent Kutzle (basso, violoncello, tastiere, chitarra ritmica), Eddie Fisher (batterista), e Brian Willett (tastiere e violino). Nello show molto atteso dal numerosissimo pubblico, soprattutto femminile, eseguiranno i successi più noti della loro folgorante carriera. La formazione nata a Colorado Springs nel 2007 ha ottenuto la prima affermazione sul social network Myspace e un impatto travolgente con l’album di debutto “Dreaming Out Loud” grazie alla hit “Apologize” che ha sconvolto le classifiche mondiali con oltre 10 milioni di download e il maggior numero di airplay nella storia; remixata da Timbaland, la traccia ha raggiunto la prima posizione in sedici paesi guadagnandosi una nomination ai Grammy Award.

NOMINATION AI GRAMMY

Il secondo singolo “Stop and stare” ha regalato alla band una nomination ai Grammy come “Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals”. Nel 2009 ha continuato a scalare le classifiche con il secondo disco “Waking Up” che includeva le hit “All The Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”. Tedder, bravo cantautore, ha collaborato alla realizzazione dei fortunati pezzi di Leona Lewis (“Bleeding Love” e “Happy”), Beyoncè (“Halo”) e Adele (“21”, Grammy award come Album of the Year). Il terzo lp “Native” del 2013 è entrato per la prima volta nella top ten della Billboard 200 e ha raggiunto il quarto posto nella classifica dei più venduti. L’estratto “If I Lose Myself” è stato nella top ten in diversi Paesi mentre “Counting Stars”, in top five in Australia, Canada, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Regno Unito ha bissato la posizione numero 2 della statunitense Billboard Hot 100.

“Oh My My” del 2016, quarto album in studio che ha visto la collaborazione di big delle sette note come Cassius, Peter Gabriel e Santigold, è stato riconosciuto dalla critica e dagli stessi musicisti come un cambiamento nel loro sound riscontrabile in composizioni come “Wherever I Go” e “Kids”. Dopo “No Vacancy”, “Truth to Power”, “Stranger Things” con il dj Kygo e “Rich Love” con i dj Seeb del 2017 è uscito l’anno scorso il loro quinto album “Human”. Quest’anno la band ha pubblicato “I Ain’t Worried”, secondo singolo estratto dopo “Hold My Hand” della colonna sonora del film “Top Gun: Maverick”, confermando la produzione del sesto album.

AL PASSO COI TEMPI

Al passo coi tempi, gli OneRepublic sono stati i primi tra i big musicali Usa ad accettare criptovalute in pagamento per le loro esibizioni dal vivo. Paragonati spesso ai Coldplay e agli U2 hanno dichiarato in più occasioni: «Non rispettiamo i generi, se è una buona canzone o un buon artista sia rock, pop, indie o hip hop, ha probabilmente influito su di noi un certo livello; la grande differenza, penso è che noi abbiamo un trascorso più urban e hip hop. Non siamo dei fan sfegatati dei Coldplay, ma a causa del confronto, abbiamo fatto una nostra ricerca, e sono sicuro che abbiamo una grande manciata di influenze in comune». Il concerto padovano sarà aperto da Marcin, chitarrista polacco classe 2000 con milioni di visualizzazioni su Tik Tok che nel 2015 ha vinto in madrepatria il talent show “Must Be The Music” e nel 2018 “Tu si que vales” in Italia.