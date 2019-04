Willy Branchi, ucciso nel 1988. Nessun colpevole, il prete, le calunnie e il giro di pedofili

La Procura di Ferrara ha chiuso l'indagine nei confronti di, ex parroco di Goro, accusandolo di false informazioni al pm e calunnia. Il sacerdote,, è considerato un, riaperta nel 2014, sull' omicidio di Willy Branchi , ragazzo di 18 anni, nudo e con il. Un delitto rimasto senza colpevoli, tra omertà, poche certezze, e indagini che riguardarono anche un giro diOra Procura e carabinieri hanno notificato, con la novità della contestazione dinei confronti delle persone che ha indicato - con nomi, cognomi, spiegazioni sul possibile movente dell'omicidio e retroscena - a magistrati, carabinieri e giornalisti del Resto del Carlino e della Nuova Ferrara.Il pm Andrea Maggioni, che ha ereditato il fascicolo dal precedente magistrato, Giuseppe Tittaferrante - che chiese l'archiviazione della prima tranche di accertamenti prendendo atto dell'omertà dei testimoni - ha chiuso l'indagine su don Tiziano contestandogli ciò che avrebbe riferito falsamente,, senza dare spiegazioni delle sue affermazioni precedenti, e dunque. Interrogato prima come testimone e poi come indagato ben cinque volte,, chi aiutò a spostare il cadavere e soprattutto di conoscere il contesto in cui maturò l'uccisione di. Il sacerdote, registrato nella sala d'attesa della Procura, avrebbe tra l'altro invitato altri testimoni a non parlare, e a non farlo per telefono. A processo, accusato di bugie e reticenze, c'è già un altro pensionato del paese, Carlo Selvatico, con udienza fissata il 4 ottobre. E ci sono altre quattro persone indagate per false informazioni al pm: due vicini, marito e moglie, della casa in cui viene indicato possa esser avvenuto l'omicidio, un medico e un pescatore. L'atto d'accusa a Bruscagin è stato notificato anche ai superiori del prete, in scala gerarchica, affinché si valuti la sua posizione.