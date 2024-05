VIGONZA (PADOVA) - Trentanove anni, un matrimonio alle spalle e una nuova storia terminata in tragedia. Due figli (uno avuto dalla prima relazione), la grande passione per i motori e il lavoro da camionista. Andrea Favero è cresciuto a Vigonza e qui aveva deciso di convivere con Giada Zanola. Chissà quante volte ha percorso il cavalcavia ad un chilometro da casa, dove nella notte tra martedì e mercoledì è salito assieme alla propria compagna negli ultimi istanti prima della tragedia. Nella casa dei genitori, via Leonardo in zona Barbariga, il cancello è chiuso e non vuole parlare nessuno. Ma un vicino sa tutto, ha l’espressione sconvolta e allarga le braccia: «Non si può sapere cosa passa nella testa delle persone. Conosco bene Andrea, da tanti anni. L’ho visto più volte con i suoi figli e non avrei mai potuto immaginare una cosa di questo genere». Le solite frasi, le solite scene. L’ennesimo femminicidio che sconvolge un paese.

Chi era Andrea Favero

Sui social Favero si faceva chiamare “Andrea l’olandese”, pubblicava foto di gite al mare e auto sportive e veniva spesso taggato nelle foto della compagna. «Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente», condivideva nel 2017 citando Jim Morrison. Sette anni dopo la sua seconda relazione stava terminando per volere di Giada e probabilmente lui non se ne era mai fatto una ragione. «Sembravano persone amorevoli, entrambe. Sempre gentili e carini», racconta Gianna Rosso, una delle due vicine di casa, affacciandosi al balcone dopo una notte insonne. «Erano sempre premurosi. Ci vedevamo spesso, noi offrivano loro un po’ insalata o altri prodotti del nostro orto». Anche qui c’è la solita sensazione di incredulità. «Non sapevo niente, sono venuti a suonarmi al campanello i poliziotti. Non riesco a darmi una spiegazione per quello che è successo. Ora la mia premura è tutta per il loro bambino. Vedeste come giocava felice in cortile...».

Il lavoro

Stefano Pagetta, camionista, è legatissimo alla famiglia. «Ciao Giada, ti voglio bene. Cercherò di fare il possibile per non deluderti» scrive su Facebook rivolgendosi a lei ma pensando inevitabilmente anche ad Andrea. A quel collega e a quel gesto inspiegabile. «Ho letto la notizia e sono rimasta sconvolta» mormora invece Marta Furini, imprenditrice nel settore dei trasporti nell’Alta Padovana, proprietaria a Grantorto della Trans L.T. Qui nei mesi scorsi Favero era venuto a cercare lavoro come autista. Il contatto non era andato a buon fine ma ora la titolare ricorda tutto: «Eravamo alla ricerca di personale e lui si era presentato da noi. Avevo fatto il colloquio. Non era emerso niente di particolare. Poi non c'è stato altro, non si è concretizzato nulla. Immagino che la nostra proposta non fosse quello che lui cercava». Si fa sentire anche il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro: «In questa vicenda c’è una triste coincidenza. Proprio pochi giorni fa l’assessora al Sociale aveva diffuso i numeri da contattare per le donne vittime di violenza, perché ci sono ancora troppe situazioni di vittime maltrattate che non vengono denunciate per paura. Non possiamo accettarlo».

(ha collaborato Michelangelo Cecchetto)