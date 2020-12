Padre uccide i figli. Esame tossicologico sull'assassino. Quegli appunti inquietanti e le manie di persecuzione

Figli uccisi dal padre a Trebaseleghe. Le ultime novità sulle indagini, l'autopsia sui corpi, i retroscena del delitto che ha sconvolto la provincia di Padova.

È stata una corsa contro il tempo pur di esaudire il desiderio di mamma Roberta di poter salutare per l'ultima volta i suoi due figli prima di Natale.

Autopsia sui ragazzi

Così martedì notte il medico legale incaricato dal Tribunale, Giovanni Cecchetto, ha concluso l'esame sui corpi prima di Alessandro Pontin, poi di Francesca e infine di Pietro. La relazione non è ancora stata depositata in Procura. Dalle prime informazioni si sa solo che sul corpo dei due bambini ci sono numerosi colpi e ferite anche sulle braccia. Segno di come i due abbiano tentato disperatamente di difendersi dal padre.

Esami tossicologici sul padre



Fondamentale dal punto di vista delle indagini sarà il risultato dell'esame tossicologico sul corpo di Alessandro Pontin . Solo questo sarà in grado di chiarire se l'uomo abbia agito in preda agli effetti di qualche sostanza, droga, alcol o farmaci.



L'ex moglie



L'ex moglie Roberta Calzarotto ha raccontato ai carabinieri che da giovane Pontin aveva avuto qualche problema di dipendenza dall'alcol. Ma in ogni caso la pista battuta dagli inquirenti è quella della depressione dovuta a uno stato psichiatrico fragile.

Appunti inquietanti

All'interno della casa dell'orrore durante la perquisizione i carabinieri hanno ritrovato degli appunti scritti a mano su dei fogli da Pontin e conservati in alcuni cassetti. "Tutti mi giudicano, Mi sento giudicato dal mondo che mi osserva e mi critica, Vivo nel costante giudizio di tutti" e altri pensieri che fanno pensare che l'uomo potesse avere delle manie di persecuzione che possano essere poi sfociate in una depressione che lo ha portato a decidere di uccidere se stesso e i propri figli, per portarli in un luogo migliore.

