Omicidio stradale, la Procura chiede il processo per la 23enne padovana che investì e uccise un sacerdote

PADOVA - La procura di Padova ha chiesto il processo per la 23enne padovana che il 9 dicembre 2020 aveva investito padre Ilario Cavaliere, anziano sacerdote di 87 anni morto a 24 ore dall'incidente. L'udienza preliminare è stata fissata per il 14 marzo davanti al Gup Maria Luisa Materia. Originario di Castelgomberto, nel Vicentino, padre Ilario era cresciuto nel Biellese, Vergnasco di Cerrione, dove si era trasferita la sua famiglia e dove risiedono ora tutti i suoi parenti. Ex missionario in Argentina, dal 2015 era ospite presso la scuola missionaria del Sacro Cuore a Padova, era in pensione. Il 9 dicembre si stava recando a messa nella chiesa del Santissimo Crocefisso a Padova dove aiutava il parroco nelle varie mansioni. Il religioso è stato investito mentre attraversava la strada. La giovane donna è imputata per omicidio stradale.