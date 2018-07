Sfida mortale con la katana. Scorta ai parenti dell'omicida

di Marina Lucchin

PADOVA - «Se non sarà lui, sarà la sua famiglia a pagare». Sono parole di vendetta terribili quelle affidate a Facebook dal figlio maggiore di Walter Crispin Samiento Sahagun, il filippino 51enne ucciso da un connazionale in un duello all'ultimo sangue a colpi di katana , la spada dei samurai, nel parcheggio dello stadio Euganeo di Padova, giovedì sotto il sole delle 13. Così, ora,. Pochi minuti dopo aver appreso della morte del padre, il 21enne James Sahagun, sconvolto dal dolore e dalla rabbia, ha minacciato la famiglia di Arca: «Chiamatemi pure egoista, ma la vendetta verrà servita fredda. Se non oggi, lo sarà in futuro. Qui non finisce finché