di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

con. Di quel terribile delitto, avvenuto in unanel comune dialle porte di, gli inquirenti non hanno mai trovato il movente. Ma per Marco Boggian, fratello del morto e zio del parricida Alberto oggi 18enne e ospite in una comunità di recupero nelle Marche, ilc’è eccome «Una settimana prima di uccidere il padre - ha dichiarato -». E per lo zio non è finita qui perché il nipote sapeva che. «Mio fratello - ha proseguito - ha sempre cercato di essere un genitore modello. Saputo della pagella falsificata, sarebbe andato all’incontro con i docenti come faceva sempre. Ma non ci è mai arrivato perché mio nipote lo ha ucciso con un colpo di fucile». Per lo zio il nipote aveva premeditato il delitto e soprattutto ha sempre raccontato un mucchio di