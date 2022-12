San Martino di Lupari. Genitori massacrati, Diletta Miatello di fronte al Gip non risponde

PADOVA - Diletta Miatello si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Questa mattina all'interrogatorio di garanzia la 51enne non ha pronunciato parola.

L'interrogatorio

Alle 10.30 di oggi, 30 dicembre, era previsto l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Diletta Miatello, l'ex vigilessa di 51 anni, che secondo la Procura patavina avrebbe ucciso la mamma Maria Angela Sarto e ferito il papà Giorgio Miatello tra il 26 e il 27 dicembre nella loro casa a San Martino di Lupari. La donna, difesa dall'avvocato Elisabetta Costa, è stata accompagnata dal carcere di Montorio Veronese dove si trova attualmente in isolamento, come disposto dal pm Marco Brusegan, al tribunale di Padova. E di fronte al giudice Maria Luisa Materia si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il Gip a questo punto ha 48 ore per decidere se la 51enne resterà in carcere o se sarà trasferita in un'altra struttura.