Cadavere nel fiume: è stato un omicidio. Il corpo del 40enne aveva evidenti ferite da coltellate a volto e addome

PADOVA - Omicidio. Questa l'ipotesi della Procura che sta indagando sul cadavere del 40enne affiorato dalle acque del Bacchiglione ieri pomeriggio, 5 marzo. L'uomo, di origine tunisina, presentava 10 ferite da taglio al volto e all'addome ma ancora non è chiaro quanto siano recenti. Il 40enne non aveva documenti con sé e non è stato facile identificarlo all'inizio. Il suo corpo è stato notato da un signore che portava a spasso il cagnolino sul lungargine Buschetto.