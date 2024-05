VIGONZA (PADOVA) - Un rossetto sgargiante e due elastici sulle treccine, rigorosamente di colore rosso. Ad accompagnare il selfie solamente una data: «25 novembre». Lo ha pubblicato Giada Zanola sulla sua pagina Instagram in occasione dell’ultima Giornata contro la violenza sulle donne, pochi giorni dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Un post che visto oggi fa venire un brivido. Anche questa giovane donna ritratta in foto è rimasta vittima di un uomo da cui avrebbe voluto allontanarsi per iniziare una nuova vita. La foto con i simboli rossi è solo una delle tante immagini condivise negli ultimi anni dalla trentaquattrenne commessa nata nel Bresciano, cresciuta a Stra in provincia di Venezia e arrivata a Vigonza un anno e mezzo fa per convivere con il camionista ora accusato del suo omicidio. Le pagine social raccontano una carrellata di passioni: i cani, le gite al mare, le pizze di famiglia e mille altri momenti felici con il suo bimbo. Tutto spazzato via.

Il lavoro, la famiglia distrutta

Giada lavorava per la catena “Sirene blu”, negozio di articoli per la casa e per l’igiene a Vigonovo, proprio quella Vigonovo travolta e stravolta dal caso Cecchettin. La mamma è morta cinque mesi fa, il papà vive nel Bresciano. Qui c’è anche il fratello Daniel che condivide su Facebook la notizia dell’arresto di Andrea Favero e non si dà pace. «C’era stato qualche litigio, come può capitare in tutte le coppie - spiega - ma Giada non ci aveva mai detto che lui fosse stato violento o che la situazione fosse grave». E il presunto omicida? «Andrea era sempre tranquillo e gentile - risponde Daniel -. Non sappiamo cosa sia successo, devo andare a parlare con la polizia per capire». Gli uomini della questura di Padova indagano per ricostruire ogni dettaglio sulla dinamica e sul movente, intanto in Lombardia c’è una famiglia distrutta. A tratteggiare un ritratto della vittima è anche Fabio Cheri, il cugino che ricorda quella «ragazza solare ben voluta da tutti». Spiega che «non ci sono parole» e sottolinea la grande passione di Giada per il mondo dei motori.

Le nozze mandate a monte

Andrea e Giada avrebbero dovuto sposarsi il prossimo settembre. Pare che fosse già stato scelto il ristorante della festa e fissata pure la data: sabato 21. Negli ultimi mesi però sarebbe cambiato tutto: il rapporto che entra in crisi, la nuova relazione di Giada con un altro uomo, la scelta di cambiare totalmente vita lasciando il suo compagno e trasferendosi altrove con il bambino.

I vicini increduli

La coppia aveva due famiglie vicine di casa. Bertilla Ranzato vive in via Prati da quarant’anni, alle undici del mattino esce in strada con in mano un mazzo di margherite bianche e racconta: «Sono andata a prenderle apposta per adagiarle sul cavalcavia. Purtroppo non ho trovato le calle che erano i suoi fiori preferiti. Non eravamo grandi amiche ma avevamo ottimi rapporti di vicinato e spesso la vedevo giocare in cortile con il suo bambino e con i suoi due cani. Li vedevo anche al lavoro per sistemarsi casa, mi sembrava davvero una ragazza piena di vita». Bertilla riflette amara: «A volte basterebbe chiedere aiuto, magari anche ai vicini di casa. Magari quella ragazza si è caricata di un’emotività difficile da gestire». Ma quando ha letto la notizia del presunto suicidio ha pensato che in realtà potesse essere un omicidio? «A questa domanda non so rispondere. O forse non voglio». Poi abbassa gli occhi e annuisce: «Sì, devo ammetterlo, il pensiero è andato lì». La vicina riguarda i fiori, sale sul cavalcavia e li appoggia al parapetto infilando nel mazzo un biglietto: «Ciao Giada, sei stata luce». Arriveranno altri ricordi, altri fiori, altre lacrime.