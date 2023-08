PADOVA - È stata depositata ieri dall'avvocato Stefano Marrone l'istanza al tribunale del Riesame volta a ottenere la scarcerazione dei suoi assistiti, i due fratelli albanesi Ilmi e Klinton Rakipaj in carcere con l'accusa di aver ucciso a coltellate il loro connazionale Albert Deda domenica 23 luglio in via Dorighello, a Forcellini, al culmine di una violenta lite scoppiata per futili motivi. I due sono accusati anche del tentato omicidio di altri due connazionali. Il legale ha fatto richiesta sulla base del fatto che i due fratelli sono entrambi incensurati e si sono già esclusi legami con la malavita. Ma, in particolare, la dinamica dell'agguato ha ancora contorni ancora poco chiari: i due, infatti, erano in minoranza essendosi scontrati con - minimo - tre persone. Non è chiaro però chi abbia portato i coltelli. Inoltre, uno dei fratelli ha un taglio al dorso della mano sinistra, una ferita che potrebbe essere definita "di difesa". Ed è proprio su questo che probabilmente farà leva il legale.



LA DIFESA

«Abbiamo depositato al tribunale del Riesame di Venezia - evidenzia l'avvocato Marrone - l'istanza di scarcerazione sottolineando particolari dai quali si evince la modalità difensiva dei fratelli Rakipaj. Siamo certi, quindi, che il giudice vaglierà quanto scritto in queste 16 pagine di atto, in forza anche della gravità del capo d'imputazione. È necessario capire chi sia venuto con i coltelli. Bisogna appurare chi sono gli aggressori e chi gli aggrediti».



LA VICENDA

Domenica 23 luglio Deda avrebbe raggiunto la casa di via Dorighello con un amico (poi rimasto ferito) e un connazionale arrivato in Italia solo sabato. Quest'ultimo avrebbe avuto bisogno di ospitalità e si ritene che Deda lo avesse portato lì per dargli un alloggio. Questa nuova presenza potrebbe aver scatenato la lite poi degenerata in omicidio. I tre sarebbero saliti al quarto piano avendo un'iniziale discussione con i Rakipaj, poi sarebbero scesi e il nuovo arrivato si sarebbe allontanato, sostituito da un altro ragazzo giunto a dare man forte a Deda. Quando però il terzetto ha messo di nuovo piede nell'androne avrebbe trovato ad attenderli i fratelli Rakipaj, poi sono spuntati i coltelli.

LA FUGA

Poco dopo le 14 poi, quando Deda giaceva morto nell'androne del condominio al civico 8 di via Dorighello e gli altri due connazionali urlavano dal dolore in un mare di sangue, i Rakipaj si sono dati a una rocambolesca fuga per sparire prima dell'arrivo di ambulanze e carabinieri. La ricostruzione di quei concitati momenti e del tentativo di scappare oltre confine è stata elaborata dai militari coordinati dalla Procura alla luce delle testimonianze di alcuni residenti di via Dorighello e delle immagini immortalate dalle telecamere a Padova e lungo l'autostrada A4. I due fratelli, appena colpiti i tre connazionali, sarebbero saliti di corsa nel loro appartamento al quarto piano, visti da una vicina sulle scale, e in pochi secondi avrebbero raccolto un paio di borsoni per poi precipitarsi in strada e raggiungere la Renault Clio del 24enne Ilmi posteggiata a pochi metri dall'ingresso. Una volta a bordo, via di corsa attraverso la Stanga fino all'imbocco dell'autostrada al casello di Padova Est. Il tutto però sotto l'occhio vigile delle telecamere. E poi ancora via, alla volta di Gorizia e del confine con la Slovenia.

I Rakipaj quando sono scappati da via Dorighello erano ricoperti di sangue. I tre ragazzi accoltellati ne hanno perso moltissimo. In quello stato un qualunque controllo lungo la strada o alla frontiera li avrebbe stroncati. Per questo i due, a quanto ricostruito, avrebbero fatto sosta in un noto outlet , acquistandovi dei vestiti nuovi e puliti. Per entrare nei negozi potrebbero aver indossato degli altri indumenti, recuperati in fretta e furia in casa prima della fuga.