Giallo a San Martino di Lupari: donna trovata morta in casa, il marito grave in ospedale con trauma cranico. Scoperti dalla figlia. Ipotesi omicidio

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Una donna è stata trovata morta in casa oggi, 27 dicembre 2022, in via Galilei a San Martino di Lupari. E' giallo sulle cause del decesso, sapppiamo che si tratta di una donna di 84 anni, Maria Angela Sarto, il cui marito. G.M., è stato trovato in condizioni disperate e portato in ospedale con un gravissimo trauma cranico. Nessuna pista è esclusa, difatti fra le prime ipotesi, c'è anche quella dell'omicidio. Sul posto Carabinieri Cittadella nonché Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, elisoccorso e ambulanza.

La tragedia socoperta da una figlia, l'altra non si trova

A dare l'allarme una delle due figlie che è entrata in casa intorno alle 11 e ha trovato il padre, di 89 anni, in soggiorno, ferito gravemente alla testa. La donna allora è salita in camera dove ha scoperto la madre, di 84 anni, morta. Sia la vittima che il ferito hanno il cranio sfondato da un corpo contundente. La donna ha immediatamente dato l'allarme al 118, il padre, in condizioni disperate, è stato trasportato in ospedale.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++