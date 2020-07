CAMPODARSEGO - I carabinieri di Campodarsego hanno denunciato per omessa custodia di armi P.P., 67enne di Campodarsego. L'uomo, durante un controllo al suo domicilio operato dagli uomini dell'Arma, non è stato in grado di dire che fine avessero fatto un fucile semiautomatico calibro 12, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 e una pistola ad aria compressa marchiata Walther tutte regolarmente denunciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA