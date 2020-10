PADOVA Dalle parole ai fatti. Dagli appelli alle multe. Il Comune aveva annunciato maggiori controlli sulle mascherine obbligatorie e sabato sera sono arrivati i primi risultati di questa stretta. Dal ventenne al sessantenne: cinque persone, tutte di età diversa, dovranno pagare la sanzione amministrativa di 400 euro perché fermati dai vigili all'aperto senza indossare la protezione resa obbligatoria dall'ultimo decreto del Presidente del consiglio. Le multe sono scattate principalmente in centro (tra piazza dei Signori e piazza Duomo) ma una è stata elevata anche in zona ospedale. Se venerdì sera, primo vero banco di prova, la clemenza era stata maggiore e le multe erano state zero, questa volta i vigili hanno compilato il verbale davanti agli occhi dei trasgressori. Sono le prime e molto probabilmente non saranno le ultime.

PALAZZO MORONI È il sindaco Sergio Giordani, che da mesi si sgola chiedendo collaborazione ai padovani e invitandoli a rispettare distanziamenti e obblighi di mascherina, a darne notizia. «Ieri la nostra Polizia locale ha elevato 5 multe ad altrettante persone, di varie età, che non portavano o non avevano con sé la mascherina. Voglio essere chiaro coi padovani, che oltretutto in grande maggioranza si sono comportati e si comportano benissimo - scrive il sindaco - Dopo aver fatto tutta l'informazione possibile con cartelli e quant'altro, dopo aver detto in ogni modo che dobbiamo proteggerci e con noi proteggere la città, dopo averle pure regalate nei mesi più duri in cui non si trovavano e soprattutto dopo la chiusura drammatica di oltre 60 giorni che abbiamo tutti vissuto adesso è giusto che ci siano anche le sanzioni perché a quello che abbiamo passato e visto non vogliamo ne possiamo tornare. La mascherina è come il casco per la moto, per la legge è obbligatoria e si porta quando la legge lo prescrive senza eccezioni. Punto. La cosa è davvero molto semplice. La differenza sta nel fatto che il casco salva noi, la mascherina salva anche gli altri e quindi è doppia la responsabilità di chi non vuole metterla o la mette con superficialità».

LE CONSEGUENZE Giordani preme forte sul tasto delle possibili conseguenze. «Se torniamo chiusi in casa Padova stavolta difficilmente si rialza, non possiamo permetterlo. Ecco perché non si tratta di fare gli sceriffi ma di agire con buon senso e con tutti gli strumenti per proteggere tutta la nostra comunità da quello che sarebbe un vero e proprio disastro: sanitario, sociale ed economico. Siamo in tempo per contenere una nuova ondata violenta come e più della prima - evidenzia il sindaco -, bastano poche semplici regole e serve che nessuno si senta esentato dal rispettarle. Tutti godremo dei frutti di tale senso civico e quando ne saremo usciti definitivamente tutti potremo dire di aver fatto la nostra parte per difendere la città. Conto su tutte e tutti voi».

LE PATTUGLIE I vigili sono in campo con quaranta agenti da mattina a sera, compresa una pattuglia in borghese. Ai controlli si aggiungono ovviamente anche carabinieri, finanzia e polizia. Proprio gli uomini della questura stanno verificando, dopo i controlli di venerdì sera, la posizione di tre locali in tema di rispetto delle norme anti-Covid. L'assessore Diego Bonavina, delegato alla Sicurezza, non arretra: «Le prime cinque multe? Iniziamo piano per capire se la gente capisce, ma quando la prevenzione non dà i risultati sperati bisogna cominciare a sanzionare. Mettiamoci in testa che è un momento difficile. Nessuno è contento quando si fanno sanzioni, ma a volte bisogna farle». Ennesima rissa, intanto, in zona Duomo. Dopo quella di giovedì in piazza, ecco quella di sabato in via Vescovado. Protagonisti ancora una volta due gruppi contrapposti di adolescenti, esasperati i residenti. (ha collaborato Luisa Morbiato)



