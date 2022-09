Nuovi vaccini anti-Covid, al via la somministrazione in Fiera a Padova

PADOVA - Oggi, 12 settembre, sono cominciate le somministrazioni del nuovo vaccino anti-Covid in Fiera. I vecchi vaccini vengono utilizzati solo per chi deve fare la 1 o 2 dose, non per i richiami (rimane la possibilità per chi lo desidera di fare il vecchio vaccino anche per i richiami). Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, spiega lo stato della situazione.

«Questi vaccini danno copertura anche per le varianti emerse successivamente l'uscita dei vaccini precedenti. Oggi sono attese in Fiera tra le 100 e le 120 persone ma somministreremo anche i sieri precedenti che hanno dimostrato di riuscire a prevenire l'insorgenza di forme gravi di malattia. Nei prossimi giorni le dosi saranno distribuite anche a Monselice, Camposampiero, alle case di riposo e ai medici di medicina generale».