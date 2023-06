PADOVA - Altri 80 milioni di euro per realizzare il Sir 2, la linea di tram da Rubano a Vigonza. Sono il risultato di una richiesta al Mef (il ministero per l'Economia e le Finanze) che il Comune ha fatto tempo fa per sostenere i maggiori costi dovuti all'aumento delle materie prime. Il governo ha risposto positivamente al punto che ora l'opera costerà complessivamente 415 milioni di euro. L'annuncio è stato dato ieri in sala Giunta dal sindaco Giordani, l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona e il presidente di Aps holding Giuseppe Farina.



LA VICENDA

Nel recente decreto di ripartizione del Fondo nazionale opere indifferibili relative al Pnrr, al progetto del Sir 2 il Mef ha assegnato altri 80 milioni 175.591,99 euro. Da sottolineare che quest'opera era già stata inserita nel Fondo nazionale e per questo aveva ricevuto un aumento del 10% del contributo sulla quota Pnrr circa 6 mesi fa, di 23,5 milioni. Il ministero in questi mesi ha aperto però alla possibilità di andare oltre il 10% dei costi, riferendosi ai prezziari regionali. Aps Holding ha inoltrato la documentazione, accettata. Unica richiesta, pubblicare secondo l'articolo 70 del Codice degli Appalti un avviso di preinformazione relativo al successivo appalto integrato per i lavori entro il 30 giugno di quest'anno. L'intera procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato deve essere completata invece entro il 31 dicembre. Dunque gli 80 milioni comprendono anche i 23 precedenti.



RAGONA

«E' un contributo importante se si pensa che tutto il finanziamento pubblico del Sir 3, la linea dalla stazione a Voltabarozzo, vale 56 milioni e dimostra l'importanza e la serietà dell'opera che l'Amministrazione attraverso Aps Holding sta portando avanti» ha commentato l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona. A questi si aggiungono i 34 ottenuti dalla Banca europea degli investimenti. «Il cronoprogramma è assolutamente in linea con le previsioni come è stato verificato con i funzionari del Ministero nelle scorse settimane ed anzi Padova è tra le prime città italiane come stato di avanzamento di una grande opera. Inoltre alla sola città di Padova sta arrivando grazie al Pnrr ben mezzo miliardo di euro solo per la mobilità che permette di avere una nuova rete di trasporto sostenibile con il sistema Smart ma ricordo che avremo anche molte altre opere importanti come il nuovo ospedale e la stazione, quindi una iniezione di ricchezza e un ammodernamento complessivo per il nostro territorio. Per fare un paragone in tutta la provincia di Verona arriveranno 260 milioni di euro».



Tornando al Sir 2 il progetto è stato approvato dal Governo Conte, finanziato dal governo Draghi e adesso inserito tra le opere indifferibili dal Governo Meloni che lo ha finanziato ulteriormente con questi 80 milioni di euro. «Questa è la migliore risposta a chi fa critiche di bandiera. Quando le opere sono utili, ben progettate e rispondono a interessi collettivi come è il tram che dà una risposta all'emergenza ambientale offrendo un trasporto sostenibile, il Governo responsabilmente, e come è giusto che sia le approva e le sostiene. Le critiche costruttive sono sempre accette, non lo sono quelle fatte in malafede e soprattutto le gravi falsità raccontate da qualcuno in queste ultime settimane». «Questo ulteriore contributo ci dà molta soddisfazione ma anche responsabilità perchè faremo da apripista alla rendicontazione. Se vogliamo cambiare la realtà attuale e avere un futuro migliore non ci possono essere polemiche di piccolo cabotaggio ma bisogna lavorare assieme per concludere questa importante opera, per il bene di tutta la collettività».



FARINA

Ha concluso Giuseppe Farina presidente di Aps Holding: «È una notizia importante perché con questo ulteriore incremento della dotazione finanziaria, l'intero progetto Smart è totalmente coperto anche per tutti i sovracosti legati al rincaro dei materiali e delle materie prime ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni. Grazie a questo finanziamento sarà possibile anche apportare in corso d'opera tutti quei miglioramenti e perfezionamenti che renderanno l'opera davvero all'avanguardia nel suo campo. Una bella sfida».