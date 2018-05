Nuovo palazzetto sportivo accanto alla Kioene arena

di Alberto Rodighiero

PADOVA - L'amministrazione Giordani stoppa il restauro dello stadio Appiani e dirotta le risorse alla realizzazione di un nuovo palasport che troverà posto di fianco alla Kioene Arena. Con una determina ad hoc, infatti, il settore Infrastrutture ha revocato un'altra determina licenziata la settimana scorsa. Con il dispositivo si andava a finanziare con 31mila euro uno studio per la riqualificazione dello storico impianto cittadino. Il progetto prevedeva l'abbattimento delle gradinate che danno su via 58° Fanteria. Progetto che era stato affidato allo studio L&Z Architecs LiccardoZanon di cui è socio Stefano Liccardo, figlio dell'ex assessore Mario Liccardo. Un'iniziativa che non sarebbe stata presa bene dall'assessore allo Sport Diego Bonavina.L'assessore allo Sport, infatti, avrebbe avuto un soprassalto alla notizia della pubblicazione della determina che, evidentemente, avrebbe dovuto rimanere congelata. «Per il momento non è previsto alcun abbattimento all'Appiani ha spiegato in quell'occasione l'assessore Abbiamo solamente assegnato uno studio per trovare quale soluzione adottare. Per i lavori se ne parlerà più avanti». Bonavina in questi giorni non sarebbe rimasto con le mani in mano. Tanto è vero che ieri è arrivata la revoca dell'incarico allo studio di progettazione. Non solo. Nel dispositivo si spiega anche che l'intervento all'Appiani sarà posticipato ad anni successivi.Una circostanza che permetterà al Comune di risparmiare complessivamente, 600mila euro. Soldi che, però, non rimarranno a lungo nelle casse di palazzo Moroni.Bonavina, infatti, è già al lavoro su un altro fronte: la realizzazione di un nuovo palasport da mille spettatori. Una struttura che verrà dedicata principalmente al basket e che troverà posto a San Lazzaro a ridosso del Kioene Arena. La struttura sorgerà in un'area 20.000 metri quadri in tutto che è parte integrante dei terreni che il Comune destinerà per il nuovo ospedale di Padova est. Inizialmente il palazzetto utilizzerà gli spogliatoi del palasport esistente. Spogliatoi a cui sarà collegato da una sorta di tunnel. Il progetto dovrebbe costare circa 3 milioni di euro. A contribuire alla realizzazione dell'opera potrebbero esserci anche dei privati.