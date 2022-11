Padova. Via libera alla progettazione del nuovo ospedale: l'investimento complessivo è di 591 milioni di euro

PADOVA - È stato siglato il contratto per la progettazione tecnico-economica del nuovo ospedale a Padova Est. Hanno firmato il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università di Padova, Giuseppe Dal Ben e la presidente di Politecnica Ingegneria e Architettura, Francesca Federzoni.

«Oggi è una data importante perché inizia il cammino che ci porterà alla realizzazione di uno degli ospedali più grandi d'Italia – ha detto Dal Ben -. Diamo a Padova l'ospedale che si merita». Ora il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Politecnica ha 120 giorni per redigere il progetto, che costituirà la base per le successive fasi esecutive. L'investimento per il nuovo ospedale è di 591 milioni di euro, conterà 963 posti letto. «È un'onore cogliere questa sfida», aggiunge l'ingegner Federzoni (videointervista di Elisa Fais)