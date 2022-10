Nuovo ospedale, l'Azienda Ospedaliera vince al Tar

PADOVA - L'Azienda Ospedale Università di Padova ha reso noto che è stata depositata oggi, 17 ottobre 2022, la sentenza del Tar del Veneto, con cui è stato deciso l'esito del ricorso proposto lo scorso mese di giugno sull'aggiudicazione della gara riguardante i servizi di progettazione per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova. I Giudici del Tar Veneto, sottolinea una nota, hanno riconosciuto integralmente «le ragioni dell'Azienda Ospedaliera e conseguentemente la bontà dell'operato della stessa. In particolare, il Tribunale Amministrativo ha evidenziato la puntualità dell'istruttoria, che ha visto l'intenso coinvolgimento anche di Anac, e l'esaustività della motivazione a sostegno del provvedimento di aggiudicazione in favore del Rtp con mandataria Politecnica Ingegneria e Architettura s.c. di Modena». Preso atto dell'indicazione del Tar del Veneto, dopo un confronto con il team dei legali ed i propri dirigenti, l'Amministrazione dell'Azienda Ospedale Università di Padova annuncia che «intraprenderà nelle prossime giornate le azioni più opportune per il proseguo dell'iter amministrativo e progettuale del nuovo polo ospedaliero di Padova Est». «Accolgo con particolare piacere quest'importante pronunciamento del Tar: si tratta di un giudizio che riporta ampie motivazioni tecniche e giuridiche, andando a dare piena legittimità alle scelte e alle procedure adottate dall'Azienda» dichiara Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedale Università Padova.