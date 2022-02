Nuova Ompi (Stevanato), fino a 3.000 euro di premio a dipendente. Il gruppo assume ancora

PIOMBINO DESE - Nuovi Ompi, società del gruppo Stevanato, rinnova il premio di risultato aziendale prevedendo fino a 3.000 euro per ogni dipendente. Sono stati siglati gli accordi sindacali che rinnovano ed estendono il sistema aziendale di premi e incentivi al triennio 2022-2024 per gli stabilimenti di Piombino Dese e Latina dedicati alla produzione di soluzioni per il contenimento dei farmaci.Le misure oggetto di rinnovo riguardano circa 2000 persone. «Il gruppo continua a crescere in Italia e all'estero - commenta Tatiana Coviello, vice presidente Risorse Umane di Stevanato Group - Le persone sono la chiave del nostro successo. Condividiamo con le rappresentanze sindacali l'obiettivo di rispondere alle esigenze del personale per creare un ambiente di lavoro inclusivo e premiante». Nel 2022 è attesa un'ulteriore crescita del personale negli stabilimenti italiani del gruppo: la società è alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico per ricoprire varie posizioni.