Titolo italiano per Ilaria Cusinato: vince i 200 farfalla agli Assoluti dopo il blackout

PADOVA - Ultimi giorni di gare ai campionati Assoluti di Riccione e primo titolo italiano per Ilaria Cusinato - 22enne di Cittadella - che si è imposta nei 200 farfalla con il tempo di 2'10"36. Ha preceduto Alessia Polieri (2'1141) e Stefania Pirozzi (2'1257).



«Sono entrata in acqua con l'obiettivo di dare tutto - ha raccontato Ilaria - e ci sono riuscita perchè questa gara mi regala tanta adrenalina anche se non la preparo al meglio e faccio molta più fatica rispetto ai misti. Nonostante le difficoltà ho segnato un 2'10 che in questo momento è da considerarsi buono. Mi sono un po' preoccupata per il ritardo di entrare in acqua a causa del blackout, la mancanza di energia elettrica (stop di 45 minuti, ndr), ma era una problema che ha coinvolto tutti. Io sono una combattiva e il mio obiettivo era quello di riuscire ad arrivare prima e per questo desidero ringraziare i miei amici».





Nella stessa prova è stata impegnata la giovanissima trevigiana Anna Porcari, 16enne astro nascente del Team Veneto, che ha chiuso al quinto posto con il tempo di 2'13"07.