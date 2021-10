PADOVA - Nubifragio a Padova oggi 6 ottobre 2021: i poliziotti della Volante salvano una signora rimasta intrappolata nella sua auto in via Micca angolo via delle Ceramiche. Altre due donne sono state aiutate ad uscire dalle loro vetture in via Ferrero. In entrambi i casi le auto erano sommerse dall’acqua.