Bomba d'acqua intorno alle 15 nella zona a nord di Padova -. A causa delsi sono registrati numerosi allagamenti, con traffico in tilt nelle vie principali. sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Impressionanti le immagini della Statale 47 che attraversa Limena, completamente sommersa dall'acqua.Nubrifragio violento poco dopo anche in, in particolare nella zona di. Molti allagamenti hanno impegnato i vigili del fuoco.Una quantità incredibile di pioggia è caduta nel giro di pochi minuti a Limena: completamente allagata la zona industriale. Gravissimi disagi in via Praimbole, via Breda, via XXV Aprile, via Primo Maggio, via Tamburin, in particolare intorno al cinema della zona. Garage e scantinati sono stati sommersi in via Bachelet, via Monte Ortigara, via Tavello, via Mazzini. Allagato anche il sottopasso pedonale davanti alla chiesa.