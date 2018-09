Lo criticarono perché la sua fidanzata era romena... e il sindaco l'ha portata all'altare /Foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GALLIERA - Tante leche facevano insinuazioni sulla relazione tra ile la fidanzata. Apprezzamenti così pesanti da spingere il primo cittadino a scrivere un messaggio nei social per tappare la bocca a chi si divertiva a spargere zizzania. All'epoca Bonaldo ricevette un massiccio appoggio per il suo coraggio e la sua schiettezza. Fu un momento particolare nella relazione della coppia, era l'agosto del 2015.A distanza di poco più di tre anni, tutto questo è stato ricordato durante lo scambio delle promesse matrimoniali con le quali hanno ripercorso tutta la loro vita di relazione. Sono diventati marito e moglie, una famiglia, il sindaco e Madalina, alla faccia di chi vedeva in Bonaldo, certamente non leghista ma attento alla storia del Veneto, un tradimento per non avere scelto quello che recita l'adagio: «moglie e buoi dei paesi suoi». E mai come in questo caso, l'amore ha trionfato su tutto.